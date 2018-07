Lucas Lima e Leandro Donizete são desfalques do Santos para enfrentar o Cruzeiro

Lucas Lima é a principal ausência na lista do técnico Dorival Júnior com os 23 relacionados no Santos para o confronto diante do Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Leandro Donizete também está fora da partida. O atacante Bruno Henrique e o goleiro Wladimir voltam ao time.

O camisa 10 do time santista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita nos primeiros minutos da partida contra o Coritiba, no sábado passado, vencida pelo Santos, por 1 a 0, em casa. Para o lugar de Lucas Lima, o treinador deverá escalar o colombiano Vladimir Hernández.

O volante Leandro Donizete foi vetado pelo departamento médico devido a uma inflamação no joelho direito. Ele sofreu uma entorse atuando como titular na partida contra o Coritiba e foi tratado e liberado. Mas, durante os treinamentos desta semana, voltou a sentir dores no local.

A boa notícia para a torcida santista foi a confirmação do lateral-direito Victor Ferraz para a partida diante do time celeste. O jogador preocupou a comissão técnica no embate contra o Sporting Cristal, do Peru, na terça-feira passada, após receber atendimento médico por sentir fortes dores no joelho direito, mas se recuperou.

Em relação ao jogo contra os peruanos, válido pela Copa Libertadores e vencido pelo Santos por 4 a 0, estão de volta o atacante Bruno Henrique e o goleiro Vladimir. O primeiro ficou fora devido ao cumprimento de suspensão automática por ter sido expulso no empate em 1 a 1 com o The Strongest. Vladimir havia sido liberado pelo clube para resolver assuntos particulares.

Confira a lista dos 23 relacionados pelo técnico Dorival Júnior para o confronto contra o Cruzeiro:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - Cleber, David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais - Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Jean Mota, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández