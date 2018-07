Lucas Lima é relacionado pelo Santos para encarar Penapolense no Paulistão

SANTOS - Reforço contratado pelo Santos junto ao Internacional, Lucas Lima foi a principal novidade da lista de jogadores relacionados neste sábado pelo técnico Oswaldo de Oliveira para a partida que o time fará contra o Penapolense, neste domingo, às 18h30, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O treinador chegou a dar sinais de que não levaria o meio-campista para o confronto, mas acabou incluindo o atleta na lista de 19 nomes relacionados para o duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O elenco santista seguiu na tarde de sábado com destino a Lins, onde ficará concentrado até horas antes da partida deste domingo, quando a equipe da Vila Belmiro defenderá a sua invencibilidade no torneio estadual e buscará a sua sétima vitória em oito partidas.

A lista de relacionados para o duelo deste domingo também contou com a presença de Gustavo Henrique, conforme já era esperado, mesmo depois de o zagueiro ter ficado fora do treino realizado na última sexta-feira por estar indisposto e com dor de garganta.

Assim, sem nenhum desfalque, o Santos deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação titular: Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Thiago Ribeiro, Geuvânio e Leandro Damião.

Confira a lista de relacionados para o jogo deste domingo:

Goleiros - Aranha e Vladimir.

Laterais - Bruno Peres, Cicinho e Mena.

Zagueiros - Gustavo Henrique, Jubal e Neto.

Meio-campistas - Alan Santos, Arouca, Cícero, Leandrinho e Lucas Lima.

Atacantes - Gabriel, Geuvânio, Leandro Damião, Rildo, Stefano Yuri e Thiago Ribeiro.