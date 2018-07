Lucas Lima e Ricardo Oliveira fora da estreia santista no Brasileirão

Os dois principais jogadores do Santos - o atacante Ricardo Oiveira e o meia Lucas Lima - estão fora da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro, no Estádio Independência, às 18h30. A ausência foi confirmada pelo técnico Dorival Junior nesta sexta-feira.

Os dois não se recuperaram dos problemas físicos que sofriam ainda nas finais do Campeonato Paulista. Lucas Lima sofreu um estiramento no tornozelo direito, enquanto Ricardo Oliveira está com uma tendinite no joelho direito. Ambos fizeram fisioterapia durante toda a semana, mas não se recuperaram a tempo. Na quarta-feira, pela Copa do Brasil, a equipe atuou com os reservas na vitória de 3 a 0 sobre o Galvez. O treinador santista não confirmou os substitutos, mas deverá escalar Paulinho e Rodrigo Mendes.

"Basicamente, não estaremos longe da formação que disputou a última partida. Serão mantidos os titulares que atuaram. Dois desfalques importantíssimos, mas uma equipe forte que estará em busca de um grande resultado em Belo Horizonte", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Apesar dos problemas, o treinador acha fundamental começar o torneio com um bom resultados. Nas edições anteriores do torneio, o Santos teve problemas no começo e demorou para se recuperar. "Todo início de competição acaba comprometendo o torneio do Santos. O Campeonato Brasileiro não permite erros. As equipes que iniciarem mal terão dificuldades pela frente", diz o treinador.

Com a ausência de Ricardo Oliveira, Matheus Nolasco, jovem do Santos B e que havia sido relacionado para a Copa do Brasil, ficará à disposição do técnico do time principal. Abaixo, os relacionados do Santos para o duelo com o Atlético Mineiro:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Caju

Zagueiros: Gustavo Henrique, David Braz e Luiz Felipe

Volantes: Thiago Maia, Valencia, Renato, Alison e Fernando Medeiros

Meias: Ronaldo Mendes, Elano, Vitor Bueno, Rafael Longuine e Serginho

Atacantes: Paulinho, Gabigol, Maxi, Lucas Crispim e Matheus Nolasco