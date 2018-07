Lucas Lima é vetado e desfalca o Santos contra o Cruzeiro

O técnico Dorival Júnior confirmou neste sábado a ausência do meia Lucas Lima do duelo do Santos contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador tem um edema muscular na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico.

Sem seu principal jogador, o time alvinegro deve iniciar a partida com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini e Vecchio; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

O último trabalho antes da partida, neste sábado, contou com a presença de dois ídolos do clube. O ex-meia Giovanni, que mora no Pará, e o ex-lateral-esquerdo Léo assistiram ao treino do banco de reservas e depois conversaram com os jogadores.

"Estou muito feliz em estar aqui pela identificação que eu tenho com o clube, o carinho que recebo dos torcedores, até nas redes sociais. Fico feliz de trazer um dos meus dois filhos para conhecer o CT. Ele torce pelo Santos, gosta muito de jogar bola", disse o ídolo sobre o garoto Giulianno, de 10 anos.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Victor Ferraz, Caju e Daniel Guedes.

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique, David Braz e Lucas Veríssimo.

Volantes: Renato, Léo Cittadini, Yuri, Valencia e Fernando Medeiros.

Meias: Vitor Bueno, Vecchio, Elano, Jean Mota e Longuine.

Atacantes: Copete, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Joel.