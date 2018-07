Lucas Lima é vetado e Ricardo Oliveira ficará no banco do Santos no sábado

O técnico Dorival Júnior ganhou um desfalque de última hora para escalar o Santos diante da Ferroviária, neste sábado, na Vila Belmiro. O meia Lucas Lima, com problema muscular, foi vetado pelo departamento médico. Em compensação, Ricardo Oliveira foi relacionado pela primeira vez na temporada e ficará à disposição do treinador para o confronto válido pelo Campeonato Paulista.

O Santos explicou nesta sexta que Lucas Lima foi diagnosticado com uma luxação no joelho esquerdo, após pancada sofrida no clássico de quarta-feira diante do São Paulo. O departamento médico do clube, então, decidiu vetá-lo para a partida, mas não divulgou o tempo de afastamento previsto para o jogador. Sem ele, Léo Cittadini é o favorito para atuar.

Já Ricardo Oliveira foi inscrito no Paulista nesta sexta e ficará no banco no sábado, após ser desfalque em boa parte da pré-temporada do Santos por causa de uma caxumba. O problema de saúde atrasou o início de sua preparação para 2017, o que o tirou das primeiras partidas da equipe no Estadual.

O volante Renato e o goleiro Vanderlei, lesionados, continuam fora. David Braz se recuperou de problema muscular e voltou a treinar durante a semana, mas ainda precisa readquirir a forma física e, por isso, também é desfalque. Assim, o Santos deve ter neste sábado: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia, Léo Cittadini, Vitor Bueno e Copete; Rodrigão.

Confira a lista de relacionados do Santos para sábado:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Zagueiros: Cleber Reis e Lucas Veríssimo

Laterais: Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Thiago Ribeiro