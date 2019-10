Lucas Lima elogia Mano no Palmeiras e diz: 'Espero crescer ainda mais'

Lucas Lima ganhou moral do técnico Mano Menezes, contratado pelo Palmeiras há um mês. O meia não vinha sendo utilizado por Luiz Felipe Scolari e passou a receber mais chances com a mudança no comando da equipe alviverde. Ele celebrou a boa fase e disse que "espera crescer ainda mais".

"Desde que o Mano e a comissão chegaram, procuraram conversar comigo. Ele sempre procurou me dar moral, fiquei feliz pela confiança. Tenho treinado bem, ganho a confiança de participar dos jogos. Tem sido fundamental para eu resgatar a confiança e voltar a jogar. Espero crescer ainda mais. O time tem muito a evoluir ainda", afirmou Lucas Lima, que disse não ter pensado em sair do Palmeiras.

"Nos jogos que não fui relacionado, procurei tentar me motivar para dar a volta por cima. O importante é sempre o Palmeiras vencer. Nosso elenco é muito qualificado, fomos campeões assim (em 2018). Não iria desistir tão fácil assim. Nesse momento me fortaleci ainda mais. Vim aqui para vencer, como foi ano passado. Espero vencer neste ano também", declarou.

Lucas Lima revelou que ficou surpreendido com a forma de Mano Menezes trabalhar. O técnico iniciou sua trajetória no Palmeiras no início de setembro e soma seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Mano já tinha afirmado que buscou as caracteríscias de Lucas Lima no Santos para resgatá-lo.

"O Mano tem a forma dele de trabalhar, é muito parceiro, sempre conversa, bem brincalhão, até me surpreendeu. Um cara que cobra muito, exige o que quer, que o jogador faça o que ele pediu. Está conseguindo colocar a cara dele no time em pouco tempo. Está sendo produtivo, os jogadores compraram isso", disse o meia.

O próximo jogo do Palmeiras será no domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde é o segundo colocado, com 46 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Para Lucas Lima, a equipe não pode pensar no rival rubro-negro.

"O Atlético-MG é nossa final, o jogo da vida. Temos que fazer nosso papel, deixar o Flamengo de lado. Se eles tropeçarem, a gente vai chegar. Eles sabem disso", afirmou o jogador.