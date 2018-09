Lucas Lima exalta domínio do Palmeiras: 'Poderíamos ter feito mais'

O elenco do Palmeiras comemorou neste domingo a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, principalmente pela atuação da equipe. Os jogadores elogiaram o desempenho do time e um dos responsáveis pelo comentário mais positivo foi o meia Lucas Lima, que avaliou que o time dominou o clássico durante os dois tempos e mereceria ter feito mais gols.

"Dominamos os 90 minutos. Resultado merecido. Poderíamos ter feito mais. Vamos continuar com os pés no chão porque no meio de semana tem outro compromisso", disse o jogador.

O gol palmeirense foi marcado por Deyverson no segundo tempo de uma partida em que o Corinthians pouco chutou e o time da casa pressionou bastante. O resultado positivo valeu ao técnico Luiz Felipe Scolari a 200º vitória no comando do Palmeiras. "O resultado nos dá segurança e confiança, tanto para nós, atletas, como para nosso torcedor", comentou o atacante Willian, que entrou no segundo tempo.

A escalação titular do Palmeiras foi definida para poupar os principais jogadores, pois na quarta-feira o time enfrenta o Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. A volta será no dia 26.

Para o atacante Dudu, após o time ter perdido a final do Campeonato Paulista e o duelo no primeiro turno do Brasileirão para o Corinthians, a vitória no clássico era um resultado aguardado. "A torcida veio e nos ajudou. Nosso grupo é forte, quem joga tem correspondido. Vamos sempre estar brigando pelos campeonatos", disse o jogador.

Na próxima rodada a equipe alviverde enfrenta o Bahia, no domingo, na Fonte Nova.