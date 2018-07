Lucas Lima faz malabarismos no treino do Santos. Veja o vídeo

A visão de jogo, a inteligência e a precisão na troca de passes são qualidades já conhecidas do meia Lucas Lima, um dos principais jogadores do Santos. O que aparece pouco nos jogos é a capacidade do jogador santista de fazer malabarismos com a bola nos pés. Durante os treinos, ele mostra ser tão habilidoso como Robinho e Neymar, como mostra o vídeo divulgado pela Santos TV.

A diretoria do Santos está satisfeita com a permanência do meia. Depois de ter recusado uma proposta do futebol chinês e de ter sido sondado por Corinthians e Palmeiras, o jogador deve permanecer até a próxima janela de transferências.

“A janela (de transferências) só acaba quando termina. Não posso dizer que o Lucas (Lima) é novela terminada. Vai que um chinês paga a multa (€ 50 milhões) (risos). O que importa é ver um jogador como o Lucas dizendo para os chineses o assistirem pela televisão em momento de desmanche. Jogadores estão felizes por estarem no Santos. O Santos também está feliz”, declarou o presidente Modesto Roma na semana passada.

Em entrevista ao site oficial do clube, Lucas Lima declarou que os chineses teriam de assistir seus jogos apenas pela televisão. O contrato de Lucas Lima vai até dezembro de 2017. Seus direitos econômicos são divididos entre Doyen Sports (80%), Khodor Soccer (10%) e o Santos (10%). A multa rescisória é de € 50 milhões (cerca de R$ 220 milhões).