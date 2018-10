Lucas Lima ganha moral com Felipão e comemora boa fase no Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari tem variado bastante a formação titular do Palmeiras para manter o time forte na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas um jogador que vinha até pouco tempo atrás em baixa ganhou moral com o treinador e tem sido presença constante nas partidas da equipe: Lucas Lima.

Dos 13 jogos com Felipão no Brasileiro, o camisa 20 só não participou de dois. O meia foi titular em dez oportunidades, saiu do banco em uma e não foi a campo apenas duas vezes. "No Brasileirão, o professor tem me dado oportunidades. Fico muito feliz por ter aproveitado. Quando jogo assim, jogo descansado, então sempre posso dar o meu máximo", comentou.

Lucas Lima tem sido um dos jogadores que mais dá passes a gol na equipe. Ele é o vice-líder do elenco em assistências, com 10 passes para gols, e fica atrás apenas de Dudu, maior garçom da equipe em 2018, tendo deixado seus companheiros cara a cara com o goleiro para marcar 14 vezes.

Na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, Lucas Lima cobrou o escanteio que deu origem ao gol de cabeça de Gustavo Gómez, aos 33 minutos do primeiro tempo. Deyverson ampliou. Há 16 anos que o Palmeiras não vencia o São Paulo no Morumbi. "Vamos descansar, porque domingo tem outra pedreira", finalizou.

O Palmeiras agora tem a semana livre para treinar e volta a campo no domingo para encarar o Grêmio, em disputa direta pela liderança. O time alviverde lidera com 56 pontos, enquanto que a equipe gaúcha ocupa a quinta colocação, com 51.

O Internacional é o segundo colocado com 53 e encara na mesma rodada o São Paulo, que está em quarto, com 52. O Flamengo, que está em terceiro lugar com 52, tem o clássico contra o Fluminense, sábado, no Maracanã.