Lucas Lima ganha nova chance com Abel e mira jogos decisivos do Palmeiras

Sem empolgar nos últimos meses, Lucas Lima somou pontos importantes com Abel Ferreira no domingo, na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza. Além de voltar a marcar, o que não fazia há mais de um ano, o meia mostrou serviço em diferentes setores do campo e agradou ao treinador português, que deve dar novas chances ao jogador nas partidas decisivas da Copa do Brasil.

"Há momentos em que os jogadores não estão em grande forma. Isso acontece com todo mundo, não apenas com o Lucas Lima. O importante é manter uma linha ascendente e continuar firmes e fortes nos momentos em que as coisas podem não correr bem", comenta Abel, ciente da irregularidade apresentada pelo jogador na temporada.

Leia Também Abel Ferreira nega qualquer negociação do Palmeiras com Diego Costa

Apesar disso, o técnico demonstra estar atento ao atleta. Tanto que ele esteve presente em 21 das últimas 29 partidas da equipe. Foi até titular em 15 destes jogos. No entanto, foram duelos de menor importância, caso da vitória sobre o Fortaleza, em que Abel poupou alguns dos principais jogadores da equipe. O Palmeiras não tem mais ambições no Brasileirão por já ter garantida a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Nas partidas mais importantes, como as semifinais da competição sul-americana, contra o River Plate, e a final, contra o Santos, Lucas Lima ficou de fora. O meio-campista também foi preterido nas duas partidas do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra Tigres e Al Ahly, no Catar.

"O Lucas Lima está a fazer o trabalho dele. Sempre respeitou as opções do treinador, sabe quais são as exigências do treinador. Ter apenas talento não é o suficiente, tem que chegar na área, correr, tem que roubar a bola", diz o Abel, em recado direto ao jogador.

No domingo, o meia não apenas chegou na área como balançou as redes. Foi seu terceiro gol na temporada. O primeiro foi na Florida Cup, contra o New York City, e o segundo contra o Ituano, pelo Paulistão. Ambos em janeiro de 2020.

Se não está chamando tanto a atenção no quesito gol, Lucas Lima vem fazendo bonito em passes para finalizações, com 69. Ele é o líder da equipe neste fundamento na temporada, seguido por Gabriel Menino, com 57.

Abel indica que pode dar novas oportunidades ao jogador. "Estamos aqui há pouco tempo. Nunca menti, sempre fui muito sincero ao fizer que queria conhecer os jogadores. Nós não temos tempo para treinar e trabalhar. Infelizmente os treinadores aqui (no Brasil) tem pouca relação com os clubes. De fato, os relacionamentos duradouros são aqueles que nos dão mais tempo de conhecer os jogadores."

Assim, Lucas Lima poderá ganhar chance até como titular nas finais da Copa do Brasil, nos dias 28 deste mês e 7 de março, se continuar mostrando serviços nas partidas do Palmeiras no Brasileirão, onde o time apenas cumpre tabela. "No Palmeiras, todos são titulares", reforça Abel.