Lucas Lima lamenta fracasso no acerto entre Santos e Robinho

"Ele é um jogador espetacular, que alegra o ambiente. Entendo o lado dele e o lado do Santos, mas fiquei triste", disse Lucas Lima, em entrevista à ESPN Brasil, sobre o atacante, que atou ao lado do meia na sua terceira passagem pelo clube, entre 2014 e 2015.

Depois que deixou o Santos, Robinho teve uma passagem frustrante pelo Guangzhou Evergrande, da China. Como o atacante está sem time, o clube da Vila Belmiro tentou contratá-lo mais uma vez, mas dessa vez não teve sucesso, pela alta pedida salarial do jogador, de acordo com justificativa apresentada em comunicado oficial divulgado nesta quinta.

O destino de Robinho está indefinido, mas Lucas Lima sabe que em um futuro possível encontro com o atacante será alvo de brincadeiras e pedidos para apostas do ídolo santista. "Duro falar para onde vai, mas se acertar com time brasileiro, com certeza vai falar que dará caneta, vai querer fazer aposta. É a cara dele", comentou.

Hoje com 32 anos, Robinho viveu alguns dos maiores momentos da sua carreira pelo Santos, tendo conquistado dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004, dois do Campeonato Paulista, em 2010 e 2015, e um da Copa do Brasil, em 2010.

A desistência do Santos deve abrir caminho para o Atlético Mineiro intensificar as negociações para contratar o atacante, visando especialmente a disputa da Copa Libertadores. Outra possibilidade seria o acerto de Robinho com algum clube de fora do Brasil.