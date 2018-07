Lucas Lima lamenta salários atrasados: 'Triste'

Um dos principais jogadores do Santos, o meia Lucas Lima, convocado para a seleção brasileira que enfrentará Equador e Colômbia, dias 1º e 6 de setembro, falou sobre o atraso de dois meses nos direitos de imagem dos atletas. Segundo ele, é estranho, uma vez que a folha de pagamento do Santos não está entre as mais altas do futebol brasileiro.

"Queremos receber em dia. Nós temos boa relação com o presidente (Modesto Roma Júnior). Ele fala com a gente, diz que não tem (dinheiro) agora, mas vai acertar. Isso facilita um pouco. É triste ver um clube com a grandeza do Santos atrasando. A folha salarial não é uma das maiores do futebol brasileiro", lamenta o jogador.

Para solucionar o problema, que já havia aparecido no começo deste ano, com atrasos nos meses de janeiro e fevereiro, a diretoria trabalha com a possibilidade de vender jogadores na janela de transferências, que fecha no fim deste mês. O atacante Gabriel Barbosa é um dos que podem deixar o clube da Vila Belmiro.

"Nós compreendemos as dificuldades do futebol brasileiro. Seguimos quietinhos no nosso canto, trabalhando, fazendo o nosso melhor, com os problemas de lado. Colocamos uma pressão boa no presidente", acrescenta Lucas Lima.