Lucas Lima mantém foco no Santos e 'esquece' seleção

Convocado pelo técnico Dunga para a próxima rodada das Eliminatórias, o meia Lucas Lima, do Santos, afirmou nesta terça-feira que manterá os 'pés-no-chão' até os jogos contra Uruguai e Paraguai pela seleção brasileira. Após a vitória diante do XV Piracicaba, o jogador disse que seu foco, por ora, é a disputa do Campeonato Paulista.

"Antes da seleção tenho jogo aqui pelo Santos para mostrar meu potencial e chegar muito bem lá", disse o jogador. "Estou com os pés-no-chão". O time da Vila Belmiro encara ainda o Rio Claro, domingo, pelo Estadual, antes de o jogador se apresentar ao técnico Dunga, na segunda-feira, em Teresópolis (RJ).

A seleção brasileira enfrenta o Uruguai, dia 25, em Pernambuco, e depois o Paraguai, dia 29, em Assunção. "São adversários complicados", analisa Lucas Lima. O Brasil é o 3º colocado, com sete pontos, dois atrás do Uruguai, vice-líder. O Paraguai, quarto colocado, também tem sete pontos.

Na vitória contra o XV, Lucas Lima foi substituído no segundo tempo. O jogador deixou o campo por opção de Dorival Júnior. O gramado estava encharcado por causa de um temporal que caiu em Piracicaba, e o Santos precisava segurar o placar de 1 a 0 para confirmar a primeira colocação geral do Paulistão, com 21 pontos.