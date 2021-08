Lucas Lima, meia do Palmeiras, é anunciado no Fortaleza

O Fortaleza, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, resolveu anunciar a contratação de Lucas Lima de um jeito criativo. Como o clube enfrenta nesta quarta o São Paulo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o perfil oficial da equipe no Twitter preparou 'dicas' para o torcedor diminuir a ansiedade ao longo do dia. Os cearenses estão na terceira colocação da Série A, com os mesmos pontos do Palmeiras e seis atrás do líder Atlético-MG.

Desde o livro 'O meu pé de laranja lima' até a sugestão de ouvir músicas da Família Lima, o Leão do Pici arrumou uma forma inusitada de preparar o anúncio da chegada por empréstimo do meia que estava no atual campeão da Libertadores. O atleta de 31 anos assina até o final da temporada.

Marcelo Paz, presidente do clube cearense, deu uma declaração sobre o novo reforço. "É um jogador extremamente qualificado, tecnicamente indiscutível, e que está com muita fome de bola, ele quer jogar no Fortaleza. Conversou comigo e Vojvoda em São Paulo, pessoalmente. E tinha propostas, mas escolheu o Fortaleza. Disse que ficou impressionado com o jogo contra o Palmeiras na Série A, achou o time muito competitivo e intenso."

Lucas Lima chegou e o ACESSO GARANTIDO AO SÓCIO VOLTOU! O meia vem por empréstimo do Palmeiras e fica no Leão até o fim de 2021. Seja bem-vindo, @lucaslima! A torcida pediu e, a partir de amanhã, os novos valores estarão em vigor junto com a volta do acesso garantido. pic.twitter.com/FgP6C5gbsd — Fortaleza Esporte Clube ⭐ (@FortalezaEC) August 25, 2021

Lucas Lima deve disputar vaga com Matheus Vargas no time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. Antes de se transferir para o Tricolor, o meia se destacou no Santos, onde jogou entre 2014 e 2017, e foi convocado para a seleção brasileira.

Depois, foi contratado pelo Palmeiras, mas decepcionou e virou alvo de críticas da torcida alviverde. Neste ano, o jogador entrou em campo oito vezes e fez dois gols. O Fortaleza é o sexto clube da carreira do atleta, que iniciou sua trajetória na Inter de Limeira, equipe do interior de São Paulo.