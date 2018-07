Lucas Lima minimiza reclamação de vascaínos e critica: 'Eles foram maldosos'

A torcida do Vasco ficou na bronca com a arbitragem do Jean Pierre Gonçalves Lima, que apitou o duelo com o Santos, principalmente por causa da jogada do segundo gol do time paulista. No lance, Lucas Lima faz uma falta no início do contra-ataque santista, o árbitro mandou seguir, e foi daí que surgiu o gol de empate no final do confronto.

Para Lucas Lima, os vascaínos não deveriam estar bravos com a situação, que na visão dele foi normal. "Não sei do que eles estão reclamando. Desde o começo o juiz estava deixando seguir jogadas assim. Quem decide é a arbitragem. Sem contar que eles foram maldosos em alguns lances", comentou o meia santista.

Ele se refere a um lance no final do duelo quando Luiz Felipe reclamou de uma cotovelada de Luan, sem contar a expulsão de Andrezinho ao acertar uma voadora no próprio Luiz Felipe. Para Lucas Lima, o Santos pecou na conclusão das jogadas e poderia ter obtido um resultado melhor em São Januário.

De qualquer maneira, o empate por 2 a 2 garantiu ao time paulista a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, pois no jogo de ida a equipe tinha vencido por 3 a 1. "Sofremos por culpa do nosso time, poderíamos ter matado a partida antes. Agora é descansar e pensar no Brasileiro", disse.