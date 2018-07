Lucas Lima optou por ficar no Santos de olho na seleção brasileira

Com a debandada provocada no Santos pela crise financeira, seria natural imaginar que Lucas Lima, um dos jogadores mais valorizados do elenco, deixaria o time, ainda mais que ele despertou o interesse do Torino, da Itália, e do Shandong Luneng, da China. O meia, porém, permaneceu na Vila Belmiro e explicou nesta quarta-feira os motivos para a sua decisão.

Lucas Lima garantiu que nem se interessou em saber o quanto o time chinês estaria interessado em desembolsar para contratá-lo, pois acredita que ficando do Santos está mais perto de uma convocação para a seleção brasileira. Ele ressaltou que só pretende deixar o clube para se transferir a um dos principais times do futebol europeu.

"Para falar a verdade, eu nem vi os valores. Já falei, de cara, que não queria ir. Não é o que eu tenho em mente. Não é o meu pensamento. Se for para sair, quero sair para um time grande da Europa, time de alto nível, que vá disputar campeonatos bons, e (me ajudar a) conseguir uma vaga na seleção, que é o que eu sonho", disse o meia santista.

O jogador explicou também que uma conversa com o seu pai foi fundamental para a sua permanência, destacando que mesmo o aumento salarial definido após reunião com a diretoria do Santos não compensou financeiramente a sua permanência. Mas como o seu desejo é faturar títulos no clube, começando pelo Campeonato Paulista deste ano, optou por ficar.

"Eu ia ganhar mais lá (na China), mas foi meu desejo permanecer. Estou muito feliz. Conversei com meu pai, ele me disse para seguir meu coração, e quis continuar. Me sinto em casa, então sei que esse ano vai ser um ano importante, um ano que eu quero entrar para a história do Santos", afirmou.

Motivado, Lucas Lima agradeceu o carinho dos torcedores do Santos que apontam a sua permanência como principal reforço do time para a temporada 2015. "Eu fico feliz. É o reconhecimento do trabalho, me sinto em casa, um ano praticamente, estou muito feliz de estar aqui. Espero que esse ano seja um ano de muito trabalho e de muitas conquistas", comentou.

Lucas Lima chegou ao Santos no ano passado e tem contrato com o clube até o final de 2017. O meia disputou 47 partidas pelo time em 2014, com cinco gols marcados.