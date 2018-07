Lucas Lima pede para Santos não dificultar negociação: 'Espero sair numa boa'

O meia Lucas Lima afirmou nesta sexta-feira esperar que o Santos não dificulte sua saída caso volte a receber propostas de clubes do exterior. Principal jogador do time da Vila Belmiro, ele pediu bom senso a diretoria, lembrando que poderia ter deixado o clube em 2015, quando chegou a ficar sem receber salários.

"Quero deixar claro que só vou deixar o clube se tiver algo bom para o Santos. O clube sairá ganhando e eu não quero sair daqui pela porta dos fundos. Espero sair numa boa. Quando chegarem propostas, quero sentar e conversar."

O contrato de Lucas Lima termina em dezembro de 2017. O Santos, em tese, não teria muito interesse em vendê-lo porque o clube da Vila só tem 10% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja: ficaria com uma parte pequena do dinheiro da negociação.

"Em um momento difícil eu fui homem e falei com o presidente, mesmo com todos falando pra ir na Justiça e com propostas chegando. Eu fiquei. O Santos não tem interesse (em vender) porque só tem 10%, mas eu quero sair, todos sabem. A gente sempre espera (gratidão)".

Lucas Lima chegou a receber proposta do futebol da China, mas ele mesmo recusou. Ele gostaria de jogar num grande time da Europa. A imprensa internacional especula que existe interesse do Paris Saint-Germain, da França.