Lucas Lima perde espaço no Palmeiras e vê sonho de Copa ficar distante

O começo do Campeonato Brasileiro trouxe dificuldades para o meia Lucas Lima, do Palmeiras. Após iniciar o ano em alta, com gol na estreias e a liderança de assistências do time no Campeonato Paulista, o jogador deve perder a vaga de titular para a partida deste domingo, contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, depois de Moisés ter sido testado na sua posição.

O momento ruim ameaça o grande objetivo pessoal do palmeirense nesta temporada, o de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Lucas Lima comentou sobre essa meta durante a entrevista coletiva de apresentação, em janeiro, e chegou a alimentar a esperança de ser convocado pelo técnico Tite em março, para os amistosos contra Rússia e Alemanha.

Lucas Lima fez parte da seleção em algumas partidas das Eliminatórias e marcou o gol do Brasil no empate em 1 a 1 com a Argentina, em Buenos Aires, em 2015, ainda sob o comando de Dunga. Mesmo depois da chegada de Tite o jogador continuou a ser lembrado em algumas ocasições, até cair de produção no Santos e perder espaço nas listas.

Na última segunda-feira o jogador teve chance de demonstrar serviço pessoalmente a Tite. O técnico da seleção brasileira foi ao Engenhão acompanhar o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Botafogo, pela primeira rodada do Brasileiro. Lucas Lima foi mal em campo, acabou substituído no intervalo por Guerra, que marcou o gol do time.

Dias depois o meia palmeirense deu lugar a Moisés nos treinos na Academia de Futebol. Questionado sobre se a queda de rendimento de Lucas Lima chega a ser uma decepção, o técnico Roger Machado defendeu o atleta. "A frustração é proporcional à expectativa. O Lucas, no Paulista, foi o assistente do time. Ele vem atuando com regularidade, mas talvez não com a expectativa que se gerou com a contratação", explicou.