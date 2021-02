Lucas Lima reclama da arbitragem em Minas e sonha com vaga na final contra Grêmio

O meia Lucas Lima reclamou bastante da arbitragem na derrota do Palmeiras, nesta quinta-feira, diante do Atlético-MG, por 2 a 0, no Mineirão, em duelo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta queria a expulsão do goleiro Everson em lance aos quatro minutos de jogo.

"No primeiro tempo, eu ia fazer o gol, estava sozinho, e o juiz deu só o amarelo para o goleiro deles. Não dá pra entender, mas vai fazer o quê?", disse o palmeirense.

Segundo o jogador, o Palmeiras teve dois tempos distintos. "Fizemos um grande primeiro tempo, infelizmente não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo, acho que poderíamos pressionar mais a equipe deles, não conseguimos."

Titular contra o Atlético-MG, Lucas Lima deverá ser reserva no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, domingo, em Porto Alegre, diante do Grêmio. Aliás, todos os jogadores que estiveram em campo no Mineirão vão ficar na expectativa da relação dos convocados que será feita pelo técnico Abel Ferreira.

Um dos setores de maior preocupação do treinador português e que foi bastante analisado no jogo desta quinta-feira foi o ataque, onde Abel começou com Wesley e testou também Gabriel Veron, dois jogadores que vinham de contusão.