Lucas Lima recusa folga, brilha e renova busca por protagonismo no Palmeiras

No Palmeiras desde 2018, Lucas Lima não conseguiu repetir o protagonismo que o fez ser um dos melhores jogadores do futebol nacional quando defendia o Santos, em uma trajetória de altos e baixos desde a sua chegada ao clube. Em busca de um maior protagonismo na temporada 2021, renunciou às férias no início do Campeonato Paulista e deixou ótima impressão na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano, na noite de quinta-feira, no Allianz Parque, no duelo que havia sido adiado da primeira rodada.

Lucas Lima fez um dos gols do Palmeiras e participou da jogada dos outros dois da partida em que utilizou a braçadeira de capitão, algo que nunca havia ocorrido na sua trajetória pelo clube. Antes, no meio da semana passada, também havia ido às redes no empate por 2 a 2 com o Corinthians. Nos dois compromissos, o time foi escalado cheio de reservas. E o meia era uma das peças mais experientes em campo, liderando jovens que estão sendo observados pela comissão técnica.

"Estou muito feliz, não só por ser capitão, mas por estar jogando. A gente trabalha para isso. Sempre respeitamos os companheiros, quem ficou aqui está focado em ajudar. Acabamos de fazer história, mas a cobrança é grande aqui e temos que vencer", disse o meia, no intervalo da partida de quinta-feira.

Na temporada 2020, Lucas Lima participou de 54 dos 77 jogos oficiais do Palmeiras, mas foi titular em apenas 36. O meia, de 30 anos, ao recusar o período de descanso quer aproveitar o período para conquistar mais espaço com o técnico Abel Ferreira. E, assim, deslanchar de vez pelo time.

"Todos os jogadores tiveram a oportunidade de escolher. Fizemos dois grupos de trabalho. O Lucas Lima entrava no segundo grupo, que podia sair de férias, mas decidiu pelo bem da sua carreira abdicar desse descanso e aproveitar as oportunidades. Nós aceitamos a opinião dele, e está aqui para nos ajudar", afirmou o auxiliar técnico João Martins.

Com 4 pontos em 2 jogos, um a menos do que os rivais da sua chave, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar do Grupo C. E contando com Lucas Lima, voltará a jogar no domingo, às 16 horas, novamente no seu estádio, pela quarta rodada do Paulistão, diante da Ferroviária.