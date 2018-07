Lucas Lima rompe com empresário e deve continuar no Santos

Uma reviravolta pode ajudar o meia Lucas Lima a ficar no Santos. Nesta terça-feira, durante evento na Vila Belmiro, o presidente do clube, Modesto Roma Junior, avisou que o jogador rompeu contrato com o seu empresário, Edson Khodor, decisão que deve ajudar na permanência do atleta.

Durante o lançamento do livro "Time da Virada", que conta a conquista do Campeonato Paulista deste ano, o dirigente afirmou que Lucas Lima tem como prioridade continuar no clube em vez de ser negociado, como queria o empresário.

Khodor tentava negociar Lucas Lima com o Porto e chegou a viajar até Portugal para tratar de detalhes da transferência. Modesto diz ter almoçado com o empresário nesta terça e recebido dele a informação do fim do vínculo com o meia, que deve mesmo continuar no futebol brasileiro.

O Santos chegou a permitir que Lucas Lima conversasse com outros clubes, mas deve pesar a vontade do jogador de seguir na Vila Belmiro e ter mais visibilidade de conseguir uma convocação para a seleção brasileira.