Lucas Lima se emociona após primeiro gol pela seleção

Novidade na escalação da seleção brasileira no jogo contra a Argentina, sexta-feira, em Buenos Aires, o meia Lucas Lima ganhou a vaga de Oscar e deve continuar na equipe para partida contra o Peru. O jogo, válido pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizado terça-feira, na Fonte Nova, em Salvador. Mesmo sem ter feito uma grande atuação, foi do meia do Santos o gol que garantiu o empate por 1 a 1 em Buenos Aires.

"No primeiro gol, eu acabei falhando e perdi a bola. Mas tive tranquilidade para continuar jogando e acabei premiado com o gol de empate", disse o jogador.

Visivelmente emocionado com o seu primeiro gol pela seleção, ele pretende até enquadrar a camisa que usou sexta-feira no Estádio Monumental de Núñez. "Vou pegar a assinatura de todo mundo e fazer um quadro para ficar guardado lá em casa. Estou muito feliz, sempre sonhei com esse momento. Vai ficar eternizado."

Após cruzamento de Daniel Alves pela direita e cabeçada de Douglas Costa na trave, Lucas Lima aproveitou o rebote para empatar o jogo e tirar o Brasil do sufoco no início do segundo tempo. Contra o Peru, a expectativa é que a seleção não enfrente tantas dificuldades, mas, mesmo assim, o santista prefere um discurso mais cauteloso.

"Temos de colocar os pés nos chão e dar continuidade ao trabalho. Teremos um jogo muito difícil contra o Peru", disse.