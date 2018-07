Lucas Lima sente lesão, mas diz que joga na estreia do Santos no Brasileirão

Após ser substituído no primeiro tempo da final contra o Audax, o meia Lucas Lima, do Santos, garantiu que a lesão que sofreu no tornozelo direito não preocupa para o início da disputa do Campeonato Brasileiro - no próximo sábado contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte - ou para a convocação da seleção brasileira - ele vai disputar a Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

Lucas Lima disse que a decisão final de entrar em campo contra o Audax foi dele. Mas ao perceber que não conseguia mostrar seu futebol, ele pediu para ser substituído, aos 25 minutos do primeiro tempo. "Aqueci sem sentir dor, mas no jogo não é mesma coisa. Tive a consciência de sair para não prejudicar equipe", afirmou.

O meia do Santos sentiu a lesão no tornozelo (uma entorse) no primeiro jogo da final, na semana passada, em Osasco (SP). O jogador passou a semana fazendo tratamento especial e fisioterapia. Sua escalação só foi confirmada nos vestiários, minutos antes do início do jogo na Vila Belmiro.

"Eu fiz exames pela manhã e não acusou problemas nos ligamentos. É que o edema é grande. Mas a lesão não preocupa", afirmou o jogador. Segundo o atleta, nesta segunda-feira ele já inicia o tratamento para se livrar de vez das dores no tornozelo.