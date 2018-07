Lucas Lima será o camisa 10 da seleção na Copa América

A CBF divulgou na tarde desta terça-feira a numeração da seleção brasileira para o amistoso contra o Panamá, no próximo domingo, e também para a disputa da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Embora não seja titular da equipe dirigida por Dunga, o santista Lucas Lima herdou a camisa 10 de Neymar, fora do torneio em função de um acordo com o Barcelona para que o astro dispute a Olimpíada.

Jonas, convocado para o lugar de Ricardo Oliveira, cortado por lesão, usará a camisa 9. O goleiro Alisson, novo dono da posição, continua com a camisa 1. Embora Daniel Alves apareça na lista com a camisa 2, ele afirmou que está lesionado e ainda será avaliado pelo departamento médico da seleção brasileira, correndo risco de até mesmo ser cortado.

Além disso, mesmo sendo jogadores considerados titulares da seleção o volante Luiz Gustavo e o meia-atacante Willian mantiveram os números que tradicionalmente usam na equipe, o 17 e o 19, respectivamente. Até por isso, o 5 e o 11 ficaram com suplentes, casos de Casemiro e Gabriel.

Essa numeração começará a ser usada no próximo domingo, quando a seleção faz o seu único amistoso de preparação para a Copa América Centenário, em Denver, diante do Panamá. O Brasil estreia no torneio em 4 de junho, no Rose Bowl, contra a seleção equatoriana.

Confira a numeração completa da seleção brasileira para a Copa América Centenário:

1 - Alisson

2 - Daniel Alves

3 - Miranda

4 - Gil

5 - Casemiro

6 - Filipe Luís

7 - Douglas Costa

8 - Elias

9 - Jonas

10 - Lucas Lima

11 - Gabriel

12 - Diego Alves

13 - Marquinhos

14 - Rodrigo Caio

15 - Fabinho

16 - Douglas Santos

17 - Luiz Gustavo

18 - Renato Augusto

19 - Willian

20 - Rafinha

21 - Hulk

22 - Philippe Coutinho

23 - Ederson