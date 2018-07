Lucas Lima trabalha dobrado para voltar ao Santos na quarta

O gol do zagueiro Paulo André na derrota do Santos para o Atlético Paranaense, aos 43 minutos do segundo tempo, por 1 a 0, no último sábado, em Curitiba, aumentou a intensidade dos trabalhos de recuperação do meia Lucas Lima. O jogador treinou em dois períodos no fim de semana para se colocar o mais rapidamente à disposição do técnico Dorival Júnior.

Lucas Lima voltou "fora de forma" da seleção brasileira, mesmo sendo usado pelo técnico Dunga em algumas partidas da Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Também estava com o tornozelo machucado e está aproveitando a parada para tentar se recuperar o quanto antes.

Seu grande objetivo é ser relacionado já na partida desta quarta-feira contra o Fluminense, em Cariacica (ES), pela 10.ª rodada. Com a derrota no último sábado, o time perdeu posições na tabela de classificação e deixou o G4 do Campeonato Brasileiro, posição conseguida na jornada anterior, quando superou o Sport por 2 a 0, em casa.

A volta de Lucas Lima ao time, no entanto, ainda não está definida. Apesar da necessidade de Dorival Júnior de escalá-lo, o jogador terá de receber sinal verde dos médicos e preparador físico do clube. Enquanto não puder atuar, a sua vaga ficará com o reserva Léo Cittadini.