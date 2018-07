Lucas Lima vira desfalque do Santos por tempo indeterminado

O Santos não poderá contar com Lucas Lima na partida contra o Gama, quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogador está com um edema na coxa esquerda e não tem previsão de volta aos gramados.

“Ele vinha sentindo um desconforto bem leve nos últimos dois jogos. Devido à alta intensidade das partidas, acabou sentindo um pouco mais e achamos mais prudente que ele não terminasse a partida contra o Vitória. Com os exames, visualizamos o edema na região posterior da coxa esquerda. O tratamento será conservador, através de repouso e fisioterapia. Numa segunda fase, ele inicia o trabalho de transição e, aí sim, retorna ao grupo em condições normais”, disse o médico Rodrigo Zogaib.

O técnico Dorival Júnior comandou um treinamento nesta terça-feira e indicou o argentino Vecchio como substituto do camisa 20. Outro que pode ser desfalque é o lateral-direito Victor Ferraz, que não foi a campo por causa de desgaste muscular. Vale lembrar que o Santos já não contará com Zeca, Thiago Maia e Gabriel, todos com a seleção brasileira olímpica.

No primeiro jogo realizado contra o Gama, quarta-feira passada, as equipes ficaram no 0 a 0. Para avançar de fase, o time alvinegro precisa vencer ou empatar novamente sem gols e ganhar nos pênaltis. Caso a igualdade seja com gols (1 a 1 ou 2 a 2, por exemplo), a equipe do Distrito Federal é quem avança, por ter marcado gols fora de fora.

O Santos deve ir a campo com Vanderlei, Victor Ferraz; Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini e Vecchio; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.