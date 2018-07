Lucas Lima volta aos treinos e pode reforçar o Santos contra o Coritiba

O técnico Dorival Júnior deverá contar com um importante retorno ao time do Santos na partida contra o Coritiba, domingo, às 18h, no estádio Couto Pereira. O meia Lucas Lima está recuperado de um edema na coxa esquerda e a tendência é que ele reforce a equipe.

Lucas Lima estava se recuperando de lesão, mas também suspenso do jogo com o Atlético-MG. Ele aproveitou para tratar com mais afinco a contusão, através de um programa especial com o departamento médico do clube para conseguir voltar o mais próximo possível dos 100% das condições físicas.

O meia teve dois problemas musculares nesta temporada e uma lesão no tornozelo, fazendo com que ele perdesse 11 jogos dos 45 disputados pelo Santos no ano. Ele ainda ficou fora mais cinco vezes por causa de convocações para a seleção brasileira.

O técnico Tite convoca a seleção brasileira pela primeira vez nesta segunda-feira, para os jogos contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Embora tenha sido chamado recentemente, a convocação do meia não é esperada no Santos.