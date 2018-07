Lucas Lima volta da seleção e joga em Campinas

Lucas Lima retornou nesta quinta-feira da seleção brasileira e à tarde já treinou com os companheiros de Santos no CT Rei Pelé. O meia participou da atividade com bola em campo reduzido ao lado dos jogadores que não foram titulares na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador tem retorno confirmado à equipe neste domingo contra a Ponte Preta, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 25.ª rodada. O volante Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deverá ser substituído por Serginho.

Já o técnico Dorival Júnior, que levou o Santos a ter 13 jogos de invencibilidade na temporada, festejou a vitória no clássico e se rendeu ao futebol mostrado por sua equipe. "Está dando prazer ver o Santos jogar. Espero que esses jogadores entendam e continuem trabalhando", afirmou o comandante.

A vitória deixou o time numa situação bem melhor no Brasileirão, mas Dorival Júnior quer mais. "O time precisa continuar melhorando sempre, não podemos nos dar por satisfeitos. O campeonato está apenas na 24.ª rodada e temos 38, nosso objetivo continua o mesmo. Temos de manter a regularidade e buscar novos resultados para incomodar quem esteja à nossa frente", disse.