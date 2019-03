Lucas Lima lamenta empate do Palmeiras em Mirassol: 'Tomamos um gol de bobeira'

O meio-campo Lucas Limas lamentou o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Mirassol, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. O time comandado por Luiz Felipe Scolari abriu o placar no início do segundo tempo com Gustavo Gómez (de pênalti) e, mesmo com um homem a mais em campo (Zé Roberto foi expulso) durante quase toda etapa final, sofreu o empate e não teve forças para chegar ao segundo gol.

Lucas Lima foi o jogador do Palmeiras com melhor atuação em Mirassol. No primeiro tempo, ele participou das três chances de gol criadas pela equipe: uma finalização, uma assistência para Borja e uma cobrança de falta que por pouco não acertou o ângulo.

Apesar do decepcionante empate, o meio-campista demonstrou otimismo com o trabalho que está sendo desenvolvido neste início de temporada. "Tomamos um gol de bobeira, quando a partida estava dominada. Mas foi falha nossa, temos que continuar trabalhando, o caminho é longo. Temos muita coisa pela frente ainda. Estamos no caminho certo", afirmou.

O empate levou o Palmeiras aos 19 pontos na liderança do Grupo B, contra 14 do Guarani e 13 do Novorizontino. O time de Novo Horizonte recebe o São Caetano, neste domingo, e pode diminuir esta diferença para apenas três pontos. O Mirassol segue na lanterna do Grupo C, com apenas nove pontos, e luta contra o rebaixamento.