Lucas marca, Di María brilha e PSG goleia Angers pelo Francês

Já virou rotina no Campeonato Francês: a cada rodada que passa, o Paris Saint-Germain vence e abre ainda mais vantagem na liderança do torneio. Neste sábado, a vítima da vez foi o Angers, que levou 5 a 1 no Parque dos Príncipes. Ibrahimovic, Lucas, Van der Wiel e Di María (dois) fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Capelle descontou.

O título do PSG está cada vez mais próximo, já que o time comandado por Laurent Blanc chegou a 60 pontos em 22 rodadas, invicto, e abriu 24 pontos em relação ao segundo colocado Monaco. A diferença é tamanha, que o vice está mais próximo da zona de rebaixamento - 15 pontos - do que da ponta da tabela. Apesar da derrota, o Angers parou nos 34 pontos, na quarta posição, e ainda briga por uma vaga nas competições continentais.

O massacre começou com o PSG criando boas chances desde o início. Antes dos dez minutos de jogo, o time já havia chegado com perigo em três oportunidades, duas de Ibrahimovic e uma de Lucas, mas parou no goleiro Letellier. Aos 23, foi a vez de Van der Wiel ser frustrado por uma defesa do arqueiro.

No entanto, os donos da casa conseguiram furar o bloqueio aos 31 minutos. Ibra recebeu na ponta direita e chutou cruzado, a bola desviou na zaga e matou o goleiro. A porteira foi aberta para a goleada.

Aos 40 minutos, Di María deu passe de letra para Van der Wiel, que foi à linha de fundo pelo lado direito, brigou com a zaga e rolou para Lucas, no meio da área, estufar as redes e fazer 2 a 0. Ao final do primeiro tempo, a posse de bola do PSG era de 65,2%.

As equipes retornaram para o segundo tempo e os donos da casa não pensaram em tirar o pé e marcaram um golaço aos 8 minutos. Ibra fez embaixadinhas na intermediária, passou para Di María, que lançou Matuidi na esquerda. O francês cruzou e Van der Wiel marcou o terceiro.

Aos 15, o Angers descontou com um bonito gol. Em cobrança de escanteio, a defesa do Paris Saint-Germain afastou e Capelle emendou de primeira, de fora da área. No entanto, a alegria dos visitantes durou pouco. Aos 19, Di María recebeu cruzamento de Lucas e, de longe, pegou um sem-pulo e mandou por cobertura do goleiro Letellier: 4 a 1.

Para fechar a conta, aos 21, o argentino Di María foi lançado por Matuidi, ganhou do zagueiro na velocidade e chutou por cobertura. A partida poderia ter acabado com placar ainda mais elástico, mas o PSG perdeu algumas chances de fazer o sexto.

O time de Di María, Lucas e Ibrahimovic volta a campo na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Copa da Liga Francesa, quando encara o Toulouse. Já o Angers terá a semana para treinar e só joga no próximo sábado, contra o Monaco, pelo Francês.