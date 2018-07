Lucas marca, PSG bate o Lyon e vai à semi da Copa da Liga Francesa

Mesmo poupando boa parte de seus titulares, como Ibrahimovic, Cavani e Thiago Silva, o Paris Saint-Germain se garantiu nas semifinais da Copa da Liga Francesa nesta quarta-feira. O brasileiro Lucas marcou e foi fundamental para o triunfo por 2 a 1 sobre o Lyon, no Parque dos Príncipes, que definiu a classificação.

Com suas principais estrelas no banco, o PSG deu chances para nomes como Marquinhos, que estava em busca de espaço, e Rabiot, autor do primeiro gol da partida. Aos 16 minutos, ele e Lavezzi protagonizaram um incrível bate-rebate pelo lado esquerdo da área. No fim, a bola ficou com o francês, que bateu para a rede.

Mas o Lyon não se rendeu e empatou ainda na primeira etapa, aos 41, quando Tolisso foi acionado após escanteio e encheu o pé para marcar. O PSG, então, foi para cima na etapa final, e o técnico Laurent Blanc colocou Lucas em campo aos 20 minutos. Aos 28, Di María, outro que havia começado no banco, puxou contra-ataque de sua intermediária e deixou o brasileiro sozinho para selar o triunfo.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain se garantiu como um dos quatro classificados às semifinais da Copa da Liga Francesa. Os outros são o Toulouse, que eliminou o Olympique de Marselha, o Lille, que bateu o Guingamp nos pênaltis, e o Bordeaux, que venceu o Lorient na última terça.