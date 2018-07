Lucas marca de pênalti, mas PSG cede empate nos acréscimos em casa

O Paris Saint-Germain desperdiçou nesta sexta-feira uma grande chance de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança do Campeonato Francês. Jogando em casa, o time de Paris saiu na frente do Saint-Étienne, porém cedeu o empate nos acréscimos, por 1 a 1, e teve que se contentar com apenas um ponto na tabela. O brasileiro Lucas marcou o gol dos anfitriões.

Com o tropeço, na abertura da quarta rodada do Francês, o PSG chegou aos sete pontos, subindo para a provisória terceira colocação. Se tivesse vencido, desbancaria o Guingamp e o Monaco da ponta da tabela. O Saint-Étienne, por sua vez, segue no meio da classificação, com cinco pontos.

Longe de repetir as grandes campanhas dos últimos anos, quando era liderado por Zlatan Ibrahimovic, o PSG faz um início de campeonato irregular, com poucos motivos para empolgar a torcida. E assim aconteceu no primeiro tempo de raras chances de gol e quase nenhuma emoção no Parque dos Príncipes.

O time da casa só conseguiu chegar ao gol na segunda etapa. E por causa de um lance duvidoso. O árbitro marcou falta do zagueiro Malcuit sobre o meia Matuidi dentro da área. Lucas cobrou a penalidade no canto direito do goleiro do Saint-Étienne e deixou o time da casa em vantagem, aos 22 minutos.

Depois do gol, o PSG recuou e passou a sofrer pressão dos visitantes. O Saint-Étienne cresceu em campo e não surpreendeu ao buscar o empate, aos 46 minutos da segunda etapa.

Robert Beric foi o autor do gol, ao completar cruzamento da direita.

Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana para partidas de competições europeias. O PSG enfrentará o Arsenal na terça-feira, dia 13, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O Saint-Étienne encara o Mainz dois dias depois em duelo válido pela Liga Europa.