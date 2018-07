Lucas marca e PSG bate o Metz para chegar à segunda vitória no Francês

O Paris Saint-Germain contou com o talento do brasileiro Lucas para vencer o Metz neste domingo e chegar à segunda vitória em duas rodadas do Campeonato Francês. O meia marcou o primeiro gol e foi um dos destaques do triunfo por 3 a 0 dos atuais tetracampeões nacionais, em casa.

Com o resultado, o PSG é um dos três times que venceu as duas no campeonato até o momento, ao lado de Lyon e Nice. Na próxima rodada, domingo que vem, terá pela frente o Monaco. Já o Metz parou nos três pontos e vai receber o Angers no sábado.

Lucas foi o responsável por abrir o placar neste domingo, aos seis minutos do segundo tempo. Após boa troca de passes pela direita, Aurier encontrou o brasileiro na área. Ele dominou com estilo e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

O PSG seguiu melhor na partida e chegou ao segundo gol 15 minutos depois. Di María bateu escanteio pela direita e Kurzawa chegou cabeceando para ampliar. O terceiro saiu já nos acréscimos, quando Rivierez tentou desviar chute que ia na direção do gol e tocou contra a própria rede.