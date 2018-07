Lucas marca e PSG fecha temporada com goleada

PARIS - Com um gol do brasileiro Lucas, que chegou até a ostentar a braçadeira de capitão nos minutos finais do jogo, o Paris Saint-Germain encerrou a sua temporada com uma goleada por 4 a 0 sobre o Montpellier, neste sábado, em casa, pela rodada final do Campeonato Francês.

Campeão antecipado da competição, o PSG acabou fechando a sua campanha com 89 pontos, nove à frente do vice-campeão Monaco, que neste sábado empatou por 1 a 1 com o Bordeaux, também em casa.

Lavezzi, Ibrahimovic e Rabiot marcaram os outros gols do triunfo da equipe da capital, que nesta temporada ainda conquistou a Copa da Liga da França e a Supercopa da França. O clube, porém, acabou amargando pelo segundo ano consecutivo uma dura eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Lucas, que marcou o seu gol após receber lançamento de Pastore, ainda acertou uma bola na trave e usou a braçadeira de capitão aparentemente como um presente de Ibrahimovic, que seguiu em campo mesmo após passar a faixa ao brasileiro.

Sem o zagueiro Thiago Silva, poupado do confronto, o PSG contou também neste sábado com uma dupla de zaga titular formada pelos brasileiros Marquinhos e Alex.