Lucas marca e PSG goleia o Leicester; Liverpool bate o Milan

O brasileiro Lucas foi um dos destaques da goleada do Paris Saint-Germain sobre o Leicester nesta madrugada de sábado para domingo (horário de Brasília), pelo torneio amistoso International Champions Cup. Em Carson, na Califórnia, ele marcou um dos gols do triunfo francês por 4 a 0.

Na reta final de preparação para o início da próxima temporada europeia, o PSG não tomou conhecimento da grande surpresa do futebol neste ano. E o triunfo começou a ser desenhado logo aos 26 minutos da primeira etapa, quando Cavani marcou de pênalti.

O segundo gol do PSG saiu nos acréscimos, com Ikone, após bom passe de Meunier. O gol de Lucas saiu aos 19 minutos da etapa final, de cabeça, aproveitando bom cruzamento de Maxwell. Ainda deu tempo para Odsonne Edouard fazer o seu, nos últimos minutos.

O triunfo marcou a última partida do Paris Saint-Germain no torneio amistoso, encerrando a participação com três vitórias em três jogos disputados. Já o Leicester tem dois pontos e volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Barcelona em Estocolmo, na Suécia.

LIVERPOOL VENCE

Também pela International Champions Cup, o Liverpool passou pelo Milan por 2 a 0 na noite do último sábado. Em Santa Clara, na Califórnia, a equipe inglesa também contou com um gol brasileiro, de Roberto Firmino, para levar a melhor sobre os italianos.

O triunfo do Liverpool foi todo construído na etapa final. Aos 14 minutos, o belga Origi marcou belo gol após receber passe de Alberto Moreno. Firmino ampliou e definiu o resultado aos 28, aproveitando sobra na área.

Foi o primeiro triunfo do Liverpool, que chegou aos três pontos no torneio e agora se prepara para encarar o Barcelona, no próximo dia 8, encerrando sua participação. O Milan, por sua vez, tem dois pontos e vai encarar o Chelsea também no dia 8.