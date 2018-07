Lucas marca e PSG mantém perseguição ao Nice com vitória fora de casa

Com gols de Lucas e Edinson Cavani, o Paris Saint-Germain venceu fora de casa, neste sábado, e manteve a perseguição ao líder Nice na tabela do Campeonato Francês. O time visitante derrotou o lanterna Nancy por 2 a 1 e voltou a reduzir a diferença para o primeiro colocado.

Lucas marcou o gol que abriu o placar, aos 13 minutos de jogo. Ele cobrou falta na área e viu a bola passar por todo mundo, até por baixo das pernas de Cavani, que fez corta-luz, e vencer o goleiro Assembe.

Se no primeiro gol Cavani teve participação discreta, no segundo ele foi o protagonista. O atacante uruguaio aproveitou recuo equivocado da zaga e bateu por cobertura para marcar belo gol, apenas cinco minutos depois do primeiro.

Na segunda etapa, o Nancy melhorou e até descontou o placar. Aos 10, Alou Diarra desviou de cabeça, acertando o ângulo direito do goleiro. Mas a reação do time anfitrião parou por aí.

Com o triunfo, o PSG chegou aos 19 pontos e manteve em quatro a diferença para o Nice, que bateu o Lyon por 2 a 0, na sexta-feira, na abertura da nona rodada. O Nancy segue na última colocação, com apenas cinco pontos.