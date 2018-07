Lucas marca golaço, PSG abre 2 a 0, mas leva virada do Bastia

O Paris Saint-Germain tropeçou mais uma vez neste sábado e perdeu a chance de colar na liderança do Campeonato Francês. A equipe da capital até começou bem com um golaço de Lucas, chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas acabou levando a virada e perdeu por 4 a 2 para o Bastia, fora de casa, pela 20.ª rodada. Foi a terceira partida seguida sem vitória dos parisienses na competição.

O resultado manteve o PSG com 38 pontos, três atrás do líder Olympique de Marselha, que também perdeu na sexta, e um atrás do Lyon, que ainda atua na rodada. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe receberá o Evian, em Paris. O Bastia, por sua vez, é o 14.º colocado com 21 pontos e pegará no sábado o Toulouse, fora de casa.