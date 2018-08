Lucas marca, Kane encerra a 'maldição de agosto' e Tottenham vence pelo Inglês

O Tottenham alcançou a segunda vitória no Campeonato Inglês em duas rodadas ao derrotar o Fulham por 3 a 1 neste sábado, em Wembley. O brasileiro Lucas foi um dos destaques da partida ao abrir o marcador para o time mandante. E Harry Kane encerrou a "maldição do mês de agosto" ao conseguir finalmente balançar as redes nesse período.

O atacante britânico, um dos destaques da Copa do Mundo da Rússia, vinha há 15 jogos sem conseguir marcar em agosto. Trippier fez o outro gol do triunfo. Mitrovic descontou para os visitantes, que acumularam a segunda derrota na competição.

Lucas começou muito bem a partida e desperdiçou grande chance de abrir o placar aos seis minutos ao cabecear, livre, para fora. Na sequência, no entanto, ele recebeu pela esquerda na entrada da área e bateu cruzado. A bola tocou na trave oposta e entrou.

O Fulham voltou melhor para o segundo tempo. Mitrovic também errou a primeira tentativa e acertou a trave. Na outra, ele recebeu de Sessegnon e mandou para as redes. Harry Kane quase deixou o Tottenham em vantagem, mas mandou a bola na trave.

Trippier, em cobrança de falta atrás da meia lua, deixou o Tottenham em vantagem novamente. Kane ainda buscava o gol para encerrar o incômodo jejum. E ele veio aos 32 minutos. Lamela arrancou em contra-ataque pelo meio e rolou para o camisa 10 no lado esquerdo. Ele cortou o marcador e bateu no canto oposto do goleiro.

RICHARLISON MARCA DE NOVO

Ainda neste sábado, o Everton ganhou de 2 a 1 do Southhampton, em casa, com mais uma boa atuação do brasileiro Richarlison, ex-Fluminense. Depois de marcar dois gols na partida de estreia na competição, ele balançou as redes mais uma vez no duelo pela segunda rodada do Inglês. Walcott fez o outro gol e Danny Ings descontou.

Outro ex-jogador do Fluminense não teve muito o que comemorar neste sábado na competição inglesa. Kenedy desperdiçou um pênalti para o Newcastle nos acréscimos da partida e sua equipe acabou empatando sem gols com o Cardiff, fora de casa. Também no sábado, o Boyurnemouth bateu o West Ham também por 2 a 1, mas fora de casa.