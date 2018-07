Lucas marca, mas Paris Saint-Germain leva empate no fim

Eleito pelos torcedores do Paris Saint-Germain o melhor jogador do clube no mês de setembro, Lucas voltou a marcar neste domingo. O brasileiro abriu o placar no segundo tempo, mas o PSG levou o gol de empate do Monaco, em 1 a 1, nos acréscimos da partida, que aconteceu no Parque dos Príncipes, no encerramento da nona rodada do Campeonato Francês.

Lucas vem jogando como titular porque o técnico Laurent Blanc não pode contar com Lavezzi e Ibrahimovic, que estão machucados. E o brasileiro aproveita bem a oportunidade. Deu assistência na vitória sobre o Barcelona, terça-feira, e marcou neste domingo.

O lance do gol aconteceu aos 26 minutos, quando o atacante Bahebeck, um jovem francês de 21 anos, desceu pelo lado direito e cruzou na área. Lucas apareceu nas costas do zagueiro e, sozinho com o goleiro, fuzilou para o fundo da rede. Nos acréscimos, porém, Martial deixou tudo igual.

Com o empate, o PSG está longe da liderança. Tem 15 pontos, em terceiro. A ponta é do Olympique de Marselha, de Marcelo Bielsa, que os últimos sete jogos e lidera com 22. O Monaco é só o 13.º colocado, com 11 pontos. A equipe perdeu Falcao Garcia e James Rodrigues nesta temporada.