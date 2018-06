Lucas marca, mas Tottenham só empata com time da 3ª divisão na Copa da Inglaterra

Lanterna da terceira divisão inglesa, o Rochdale protagonizou neste domingo momentos de grande emoção. Atuando em casa, o modesto clube recebeu o Tottenham pela Copa da Inglaterra e arrancou um empate por 2 a 2, no confronto válido pelas oitavas de final e forçou a realização de um novo duelo, agora no estádio de Wembley.

+Copa da Inglaterra terá Manchester United x Brighton e Leicester x Chelsea

+Willian brilha, Palmieri dá assistência e Chelsea avança na Copa da Inglaterra

O Tottenham é o quinto colocado do Campeonato Inglês e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, mas não conseguiu impor a sua superioridade técnica, ainda mais que o técnico Mauricio Pochettino poupou vários titulares, o que acabou inclusive abrindo espaço para o brasileiro Lucas Moura, adquirido em janeiro junto ao Paris Saint-Germain, disputar o seu primeiro jogo como titular pelo time. E ele, inclusive, marcou o seu primeiro gol pelo clube londrino.

Antes disso, porém, o Rochdale abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Ian Henderson. O Tottenham e Lucas desencantaram aos 14 da etapa final. Em uma bela jogada coletiva, Llorente fez o pivô para Sissoko, que acionou o brasileiro. Ele, então, bateu na saída do goleiro adversário e igualou o placar em 1 a 1.

Mas como o Tottenham não conseguia a virada, Pochettino colocou em campo os principais jogadores do seu setor ofensivo, Dele Alli, que substituiu o próprio Lucas, e Harry Kane. E as trocas deram certo, tanto que aos 43 minutos Dele Alli sofreu pênalti, que foi convertido por Kane.

Só que o Rochdale não desistiu. E, aos 48 minutos, arrancou o empate por 2 a 2 com o gol marcado por Steve Davies, para alegria do seu torcedor, que verá o seu time jogar em Wembley em busca de uma vaga nas quartas de final.