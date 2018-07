Lucas marca o 1º desde 2010, Liverpool afasta zebra e passa na Copa da Inglaterra

O Liverpool contou com o brasileiro Lucas para espantar a zebra e se classificar para a quarta fase da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira. Após mais de seis anos, o volante voltou a marcar um gol pelo clube e selou o triunfo por 1 a 0 sobre o Plymouth Argyle, fora de casa, pelo "replay" do terceiro estágio do torneio.

Em baixa no Liverpool e sem muitas oportunidades no time titular, Lucas só atuou, e como zagueiro, porque Jürgen Klopp levou a campo uma escalação reserva novamente. E ele aproveitou bem a oportunidade, ao marcar seu primeiro gol desde setembro de 2010, quando balançou a rede contra o Steaua Bucareste, pela Liga Europa.

O gol foi fundamental para a classificação, depois de o Liverpool dar um susto na torcida. Mesmo diante do frágil adversário da quarta divisão inglesa, havia ficado no empate por 0 a 0 em casa, há dez dias. Isso obrigou a realização desta segunda partida, na qual o favorito finalmente conseguiu confirmar a zaga.

Foi logo aos 17 minutos que Lucas definiu a classificação. Após escanteio de Philippe Coutinho pela esquerda, o ex-jogador do Grêmio aproveitou cochilo da zaga e se antecipou para cabecear para a rede.

No segundo tempo, o Plymouth quase empatou em um golaço. Aos 29, Jarvis aproveitou escorada após cruzamento para a área e emendou lindo voleio. A bola ainda tocou a trave e saiu. Já aos 40, foi o Liverpool que teve a chance de selar o triunfo, quando o árbitro viu pênalti de Songo'o em Alberto Moreno. Mas Origi bateu mal e o goleiro McCormick agarrou.

Mesmo sem este gol, o Liverpool garantiu a classificação e terá pela frente na quarta fase o Wolverhampton. No sábado, no entanto, a equipe volta as atenções para o Campeonato Inglês, pelo qual enfrenta o Swansea, em casa.

O Newcastle também garantiu a classificação à quarta fase da Copa da Inglaterra nesta quarta-feira. Após empatar com o Birmingham por 1 a 1, venceu o adversário por 3 a 1, em casa. Já o Southampton suou, mas eliminou o Norwich ao triunfar por 1 a 0, em casa. Na primeira partida, as equipes haviam ficado no 2 a 2.