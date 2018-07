Lucas marca, PSG bate Montpellier e avança na Copa da França

O brasileiro Lucas abriu 2015 marcando gol. Nesta segunda-feira, o PSG fez seu primeiro jogo do novo ano em Montpellier, onde ganhou dos donos da casa por 3 a 0, avançando assim para a próxima fase da Copa da França. O ex-atacante do São Paulo marcou o terceiro gol da partida, já nos acréscimos.

No lance, recebeu na área, dominou já driblando o zagueiro e bateu rasteiro para fechar o placar. Chantôme havia aberto o placar em lance de sorte. O francês errou furou feio, mas recebeu a bola de volta para chutar para o gol vazio. Ibrahimovic também marcou o dele, o segundo do PSG, de cabeça.

Com Lavezzi e Cavani afastados por chegarem atrasados após as folgas de fim de ano, Rabiot ganhou uma chance no ataque. Além de Lucas, os brasileiros Thiago Silva, David Luiz e Marquinhos também foram titulares.

A Copa da França agora vai para a fase anterior à de oitavas de final, com 32 clubes ainda vivos. Diversos grandes ficaram pelo caminho na rodada. O Olympique de Marselha, líder do Francês, perdeu nos pênaltis para o Grenoble, da quarta divisão. O Consolat Marselha, da terceira, porém, avançou, tirando o Ajaccio. Toulouse, Lille e Nice foram eliminados.