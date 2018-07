Lucas marca, PSG goleia time da 3ª divisão e vai à semifinal da Copa da França

O Paris Saint-Germain nem precisou entrar em campo com todos os seus principais nomes para garantir vaga nas semifinais da Copa da França. Nesta quarta-feira, o poderoso time da capital do país visitou o pequeno Avranches, da terceira divisão local, e passou à próxima fase com uma tranquila goleada por 4 a 0, com direito a gol de Lucas.

Diante da fragilidade do adversário e sofrendo com desfalques por lesão, o técnico Unai Emery colocou em campo uma escalação bem modificada, sem os brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, o argentino Di María, o alemão Draxler e o uruguaio Cavani. Chance, então, para nomes como Lucas, Pastore e Ben Arfa brilharem, e foram justamente eles os autores dos gols.

Pouco utilizado por Emery ao longo da temporada, Ben Arfa foi o destaque do jogo e abriu o caminho para a goleada com um golaço de falta aos 34 minutos. Com pouco ângulo, ele acertou chute fortíssimo, sem chance para o goleiro. O próprio francês marcou o segundo aos sete da etapa final. Lucas recebeu enfiada perfeita e rolou para o colega marcar sem goleiro.

Somente três minutos depois, o brasileiro deixou sua marca. Ele aproveitou bola mal afastada pela defesa, dominou no peito e tocou na saída do goleiro. Aos 36, Pastore também marcou o seu, ao receber ótimo passe de Ben Arfa e tocar por cobertura.

Mais cedo, o Angers surpreendeu o Bordeaux ao vencer por 2 a 1, em casa, e também se garantiu nas semifinais da Copa da França. Na última terça, já haviam se classificado o Monaco, que bateu o Lille por 2 a 1, e o Guingamp, que derrotou o Frejus Saint-Raphael por 1 a 0.