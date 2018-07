Lucas marca, PSG vence clássico e cola na ponta do Francês

O Paris Saint-Germain contou com ótima atuação do brasileiro Lucas para vencer o clássico deste domingo. O meia marcou um gol e foi decisivo no triunfo dos parisienses diante do Olympique de Marselha, por 2 a 0, em casa, que aproximou os anfitriões justamente do rival na liderança da tabela.

O resultado levou o PSG aos 27 pontos, ainda na vice-liderança, mas agora apenas um atrás do Olympique. Na próxima rodada, dia 22, os parisienses terão pela frente o Metz, fora de casa. Já o time de Marselha buscará a reabilitação contra o Bordeaux, no mesmo dia, em casa.

Neste domingo, o PSG começou melhor na partida, exerceu uma pressão e foi recompensado com o primeiro gol aos 37 minutos. Lavezzi foi lançado pela esquerda e cruzou rasteiro. Lucas, esperto, dividiu com o zagueiro Mendy e conseguiu tocar para o gol.