Lucas marca seu primeiro gol e PSG vence Bordeaux por 2 a 0

BORDEAUX - Em sua 21.ª partida pelo Paris Saint-Germain, o meia Lucas finalmente balançou a rede pela primeira vez com a camisa do clube. Foi dele o segundo gol da vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Bordeaux, nesta sexta-feira, na casa do adversário, pela quinta rodada do Campeonato Francês. O volante Matuidi havia feito o primeiro. Com o resultado, o PSG subiu para a liderança provisória da competição, com 11 pontos, um à frente do Olympique de Marselha, que é o segundo e ainda atua na rodada. Na terça-feira os parisienses voltam a campo, mas desta vez pela estreia na Liga dos Campeões, diante do Olympiakos, na Grécia.

O gol deve dar mais moral para Lucas no PSG. O jogador vinha sofrendo com a forte concorrência no elenco e já via parte da imprensa francesa criticá-lo por ainda não ter marcado pelo time parisiense. O último gol do meia, aliás, havia sido pela seleção brasileira, de pênalti, na vitória por 3 a 0 sobre a França, em amistoso realizado no dia 9 de junho. Nesta sexta, Lucas aproveitou o fato de Laurent Blanc ter escalado uma equipe mista, sem nomes como Pastore, Cavani, entre outros, para ser titular. O brasileiro se movimentou bastante, formou boa dupla com Ibrahimovic e fez uma de suas melhores participações com a camisa do PSG.

Superior em campo, o time parisiense abriu o placar com Matuidi. Aos 30 minutos, o volante recebeu passe de Ibrahimovic e, sozinho, bateu em cima do goleiro. A bola, no entanto, continuou na direção do gol e o jogador teve tempo de se recuperar e tocar para as redes. Precisando da vitória, o Bordeaux foi para cima no segundo tempo e deu mais espaços para o PSG. Em uma estocada dos visitantes, Lucas recebeu pela direita, fingiu que ia cruzar para o meio e enganou o goleiro Carrasso, que caiu. Com o gol vazio, então, ele marcou. Ibrahimovic e Rabiot ainda perderam boas chances de ampliar.