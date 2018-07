Lucas minimiza irregularidade do Fluminense e confia em vaga na Libertadores

Depois de uma longa parada, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando visita o Vitória no Barradão com o objetivo de interromper a irregularidade vivida na competição. Foram apenas duas vitórias, mas também duas derrotas, nas últimas oito partidas, retrospecto que preocupa a equipe, apesar de os jogadores considerarem normal a oscilação.

"No Campeonato Brasileiro, é normal ter uma certa irregularidade, todos os times têm. É difícil ganhar vários jogos seguidos. As equipes que conseguem fazer isso dão um salto muito grande. De 20 equipes, só duas conseguiram. Como é o caso do Corinthians, líder, e do próprio Vitória, que saiu lá de baixo. É difícil, é complicado, mas é possível. Espero que a gente viva um bom momento nesse retorno e consiga uma sequência de vitórias", disse o lateral Lucas nesta quarta-feira.

De fato, o Fluminense vai encarar um Vitória embalado, que deixou a zona de rebaixamento, mas que por outro lado é um dos piores mandantes da competição. Por isso, a ordem é vencer em Salvador para que o time carioca possa seguir sonhando com a vaga na Libertadores.

"Nessa parada, nos dedicamos bastante pensando nesse jogo contra o Vitória. Temos mais três treinamentos para o professor Abel (Braga) fazer os acertos. É dessa forma, encarando jogo a jogo, que vamos tentar vencer, terminar o ano bem e quem sabe alcançar a classificação para a Libertadores", considerou Lucas.

O Fluminense está na parte intermediária da tabela, em nono lugar, com 30 pontos, e pode entrar na zona de classificação à Libertadores se vencer no fim de semana. "Nossa ideia é chegar ali no pelotão da frente. Já tivemos algumas chances, mas não alcançamos. A ideia é colocar na cabeça de todos que uma vitória nos coloca ali na parte da cima, que ainda podemos conquistar coisas boas esse ano."