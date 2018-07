Lucas, Oscar e Paulinho participam de evento de patrocinador da seleção

BOSTON - Os jogadores Lucas, Oscar e Paulinho participaram de um evento promocional em Boston promovido pela Gillete, uma das patrocinadoras da seleção, na noite desta segunda-feira, em Boston. Além de apresentarem as expectativas para o amistoso desta terça-feira contra Portugal, os três fizeram a barba durante o evento, acompanhado por clientes da empresa e jornalistas. "Temos mais um grande desafio pela frente e precisamos manter o mesmo foco e determinação que mostramos contra a Austrália", declarou Lucas, que brincou muito com os companheiros na hora de fazer a barba e se preparar para a partida.

Já Oscar, que está entre as últimas dúvidas do técnico, ressaltou a importância dos jogos preparatórios para a Seleção Brasileira. "É fundamental jogarmos o maior número de vezes possível para aprimorar o entrosamento e ganhar confiança", disse o jogador, que se recupera de uma entorse no tornozelo.

Assim como os dois colegas de time, Paulinho também se barbeou no evento e revelou que a vaidade é uma característica da maioria dos jogadores da seleção. "Temos que nos preparar para todas as partidas, não só profissionalmente, treinando duro e evoluindo a cada dia, como também ficando bem consigo mesmo para estar confiante dentro de campo", lembrou o volante titular da equipe de Felipão.