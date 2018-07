Lucas Otávio diz ter sondagens e pode não ficar na Vila Belmiro

Ao traçar o planejamento do Santos para 2017, o técnico Dorival Júnior tem uma lista de atletas que voltam de empréstimo depois de encerrados seus contratos com outros clubes. Entre eles está o volante Lucas Otávio, que jogou a Série B pelo Paraná.

De acordo com o jogador de 22 anos, há ofertas para que ele não fique na Vila Belmiro. "Nas últimas semanas meus representantes receberam sondagens de diversos clubes do Brasil e do exterior. Estamos analisando tudo com muita atenção. Tenho mais dois anos de contrato com o Santos e, caso não haja algum fato novo nas próximas semanas, irei me reapresentar normalmente no CT Rei Pelé em janeiro", disse ele, em texto divulgado pela sua assessoria de imprensa.

Com cerca de 30 partidas pelo Santos, o volante foi emprestado pelo segundo ano seguido ao Paraná e encerrou a Série B no banco de reservas. Além dele, Dorival precisa definir se pretende contar com o meia Serginho e os atacantes Lucas Crispim e Thiago Ribeiro.

OLHO NA BASE

Dorival também deve ficar de olho no desempenho do time júnior do Santos na Copa São Paulo para definir o elenco para 2017. Um dos jogadores com mais chances de ser promovido é o atacante Léo Souza, artilheiro do sub-20 do Santos em 2016, com 29 gols em 44 partidas.

"Consegui encerrar o ano com uma boa média, algo que é muito importante. Quero repetir isso na Copinha. Quero ser campeão com meus companheiros e, se possível, ser o artilheiro do campeonato. Espero que possamos ser campeões e que eu consiga mostrar meu futebol na equipe principal", disse o centroavante, revelado pelo Ituano.