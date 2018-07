Lucas Otávio festeja chance de substituir Alison no Santos Lucas Otávio foi o escolhido por Enderson Moreira para ser o primeiro volante do Santos contra a Portuguesa, domingo à tarde, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A posição ficou vaga com a lesão de Alison (sofreu entorse no joelho direito diante do São Paulo, faz exame de ressonância magnética segunda-feira, em São Paulo, e pode ser operado). Na vitória contra o São Bernardo, sábado passado, Renato foi improvisado na função, com Leandrinho de segundo volante e não se adaptou.