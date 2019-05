Lucas Paquetá chega a Teresópolis e se junta à seleção para a Copa América

O meia Lucas Paquetá, do Milan, chegou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na manhã desta quarta-feira e se tornou o 17.º convocado pelo técnico Tite a iniciar a preparação para a Copa América. O jogador já deverá participar do treino marcado para a parte da tarde no CT da seleção brasileira. O atacante Neymar, por sua vez, ainda será reavaliado.

"Fico feliz por essa oportunidade. É sempre muito especial vir aqui à Granja, vivenciar esse ambiente, e hoje pela seleção principal, disputando uma Copa América no nosso País. Estou muito feliz e espero dar o meu melhor junto com todo o grupo para trazer esse título", disse Lucas Paquetá em entrevista à CBF TV.

Outros seis jogadores são aguardados por Tite para completar o grupo. O zagueiro Miranda, da Inter de Milão, deverá ser o próximo a se juntar ao grupo. O atacante Everton, do Grêmio, deve se apresentar até o final desta semana. Na próxima, Alisson e Firmino, que neste sábado disputam a final da Liga dos Campeões da Europa pelo Liverpool, chegarão à Granja Comary.

Já os corintianos Cássio e Fagner deverão se juntar ao grupo apenas em Porto Alegre, já depois do amistoso contra o Catar, em Brasília, marcado para o dia 5 de junho. Isso porque a dupla ainda jogará diante do Flamengo, na próxima terça, Bo Rio de Janeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pela manhã, o grupo de jogadores realizou atividades físicas no Centro de Excelência da CBF. Neymar, que na terça-feira sentiu o joelho e deixou o treino da tarde mais cedo, ficou em observação. Ele ainda será reavaliado para saber se poderá participar da atividade da tarde, que acontecerá em um dos campos do CT.

Ainda na terça à noite, exames de imagem descartaram lesão grave no joelho esquerdo do jogador. Oficialmente, a informação é de que o atacante sentiu um "desconforto" na região.